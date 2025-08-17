サマー２０００シリーズ第４戦の札幌記念・Ｇ２（１７日、札幌競馬場・芝２０００メートル、稍重）は、１０番人気のトップナイフ（牡５歳、栗東・昆貢厩舎、父デクラレーションオブウォー）が重賞初勝利を飾った。５７歳の横山典弘騎手は札幌記念で２０２０年ノームコア以来、５年ぶり４勝目。昨年７月の中京記念（アルナシーム）以来の重賞勝ちで、重賞勝利最年長記録を更新。大ベテランの勝利に?（旧ツイッター）では「ノリさ