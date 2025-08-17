◆第６１回札幌記念・Ｇ２（８月１７日、札幌競馬場・芝２０００メートル）２０２５年のＪＲＡ年間プロモーションキャラクターを務める俳優の佐々木蔵之介が、表彰式でプレゼンターを務めた。コメントは以下の通り。「札幌競馬場を訪れるのは２０２３年に続き２回目ですが、その変わらぬ美しさに感動し、充実した１日を過ごせました。改めて、札幌記念を制覇したトップナイフ、そして横山典弘騎手、関係者の皆さま、本当にお