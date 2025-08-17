¡Ø¤¯¤Þ¤°¤é¤· (01) ¡Ù¡ÊÌîÅÄ¹¨¡§¸¶ºî¡¢¼ã¾¾Âî¹¨¡§ºî²è/KADOKAWA¡ËÂè9²ó¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¤¯¤Þ¤°¤é¤·¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à¡ÖÈ÷¤¨¤¢¤ì¤ÐÍ«¤¤¤Ê¤·¡×¡ÖÅ¾¤Ð¤ÌÀè¤Î¾ó¡×¡Ö·¯»Ò´í¤¦¤­¤Ë¶á´ó¤é¤º¡×»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éÅ°ÄìÅª¤Ë¥ê¥¹¥¯¤ò²óÈò¤·¤ÆÀ¸¤­¤Æ¤­¤¿¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦·§ÅÄ¡£¤ä¤¬¤ÆÅ´ÊÉ¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤òºî¤ê¾å¤²¤¿·§ÅÄ¤Ï¾ï¿Í¤Ê¤é¤¶¤ë¥ê¥¹¥¯´ÉÍýÇ½ÎÏ¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÃË¤Ç¤â²óÈò¤Ç¤­¤Ê¤¤¥ê¥¹¥¯¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢·§ÅÄ¤Î²È¤ËµðÂç¤Ê·§¤¬½ÐË×¤·¤¿¤Î