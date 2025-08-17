20代の男性が川に流され行方不明です。午後0時40分ごろ、和歌山県白浜町の日置川で「20代くらいの男性が溺れている」と110番通報がありました。警察によりますと、大阪市に住む20代の男性が川に流され行方不明だということです。男性は川辺で知人らとバーベキューをしていて、そのうち数人で川遊びをしていた際に流されたということで、警察と消防が捜索を続けています。