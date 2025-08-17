明け方にかけては東北の日本海側で雨が降りやすく、激しく降る所もありそうです。日中は広い範囲で晴れて、強い日差しが照りつけるでしょう。気温の上がる午後は、関東から西を中心に、あちこちで雷雲が発達しやすくなりそうです。平地でも局地的に激しい雨の降る所がある見込みです。道路の冠水や落雷、突風などに注意が必要です。気温です。朝の気温は広い範囲で25℃前後となりそうです。日中は西日本や東日本で35℃以上の猛暑日