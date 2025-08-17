戦後80年プロジェクト、「つなぐ、つながる」です。戦争の体験者が減り続けている中、戦争の実情を伝えるものの一つが戦争遺物です。80年の年月を経て劣化が進む中、最先端の技術で戦争の実情を伝えようという取り組みが進んでいます。沖縄本島北部の古宇利島沖、水深40メートルを超える海底に横たわる巨大な船。1945年4月6日、日本軍機の特攻を受けて航行不能となったアメリカの軍艦「エモンズ」です。九州大学の菅浩伸教授は全長