気象予報士の穂川果音さんが、自身のインスタグラムを更新。自慢のロングヘアに「根本ストレート」の施術を受けたことを報告しました。 【写真を見る】【 穂川果音 】 「頭の大きさが一回り変わる…癖っ毛恐るべし」ストレート施術で黒髪さらさらヘアにファン「ほかのん、ストレートヘア、綺麗ですね〜」称賛集まる投稿では、白と黒のモノトーンのキャミソールトップスに、黒髪のさらさらロングストレートが映える写真