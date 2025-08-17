【MLB】ドジャース 6−0 パドレス（8月16日・日本時間17日／ロサンゼルス）【映像】こんなのアリ？ “えんぴつ風”特別デザインの珍バットどこか“懐かしさ”を感じさせるデザインは世界共通のようだ。ドジャースの若手選手が日本人にも馴染み深い“ある道具”をモチーフにしたバットを使い、話題となっている。大谷翔平投手の所属するドジャースは、地元ロサンゼルスでパドレスとの首