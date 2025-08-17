自身のSNSで発表名古屋グランパスなどで活躍した元日本代表DF阿部翔平が8月17日、自身のSNSで今季限りで現役を引退すると発表した。41歳の阿部は2006年に筑波大学から名古屋に加入しプロデビュー。2年目にはリーグ戦27試合に出場し、翌年ドラガン・ストイコビッチ監督が就任すると絶対的な左サイドバックとして君臨。2010年にはクラブ初となるJ1リーグ制覇に大きく貢献し、契約満了で退団する2013年まで主力としてプレーした。