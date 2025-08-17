アメリカのトランプ大統領が、ウクライナが東部2州をロシアに引き渡せば和平合意が可能だとの考えをヨーロッパの首脳らに伝えたと報じられました。アメリカのニューヨーク・タイムズは16日、米ロ首脳会談後、トランプ大統領がヨーロッパの首脳らに対し、ウクライナが東部ドネツク州とルハンシク州をロシアに引き渡せば、すみやかな和平合意が可能だとする考えを示したと報じました。プーチン氏は見返りとして、ウクライナの残りの