■全国の18日（月）の天気朝にかけて、北日本を寒冷前線が通過するでしょう。東北日本海側では、明け方にかけて雨の降る所があり、局地的に激しく降りそうです。落雷や激しい突風などにもご注意下さい。日中は、高気圧に覆われて全国的に晴れる所が多いでしょう。午後は、西・東日本を中心に大気の状態が不安定となり、所々で激しい雷雨がありそうです。非常に激しく降る所もあり、土砂災害などに注意が必要です。沖縄は、熱帯低気