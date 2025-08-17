「オリックス７−６西武」（１７日、京セラドーム大阪）歌手のＭａｙＪ．が特別始球式に登場し、観客を沸かせた。「真夏のオリフェス」として開催された試合。髪にはリボンをあしらい、黒のユニホームに白のパンツスタイルでマウンドに上がると、投げたボールは大きく右にそれた大暴投となり、悔しそうにクルッと回転したが、笑顔で観衆を魅了した。ＳＮＳなどでは「ＭａｙＪ．かわええ！！」、「上品で綺麗だなー」、