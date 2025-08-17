大阪市の公園で赤ちゃんの遺体を遺棄した疑いで逮捕された母親が、「いずれ捕まると思った」などと話していたことがわかりました。死体遺棄の疑いで逮捕されたアルバイト・萩藤奈月容疑者（23）は、8月12日ごろ、赤ちゃんの遺体を大阪市内の公園内に埋めて放置した疑いが持たれています。警察によると遺体は生後間もない女の子で、へその緒がついたままだったということです。また、16日、萩藤容疑者が警察署に出頭した際に、「と