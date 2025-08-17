（台北中央社）外交部（外務省）は17日、自民党青年局の海外研修団が同日から20日までの日程で台湾を訪問すると発表した。頼清徳（らいせいとく）総統や蕭美琴（しょうびきん）副総統らと面会する予定だとし、心から歓迎すると表明した。外交部によると、訪台するのは平沼正二郎衆院議員、加藤竜祥衆院議員、神谷政幸参院議員、同局中央常任委員会正副議長、同党支部連合会青年部局のメンバーら約70人。同局局長の中曽根康隆衆院議