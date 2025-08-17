この記事をまとめると ■1951年（昭和26年）にトヨペットレーサーが誕生した ■販売会社の大阪トヨタ自動車と愛知トヨタ自動車がSD型乗用車をベースに開発 ■公営ギャンブルのオートレースに出場し商品力をアピールするために使われた 日本のモータースポーツ史に欠かせない名車 トヨペットレーサーという名の競技車両がつくられたのは、1951年（昭和26年）のことだ。 これを構想したのは、トヨタ自動車の創業者である豊田喜一