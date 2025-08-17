現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（71）が17日、TBS系「サンデーモーニング」（日曜前8・00）に生出演。首位を独走する阪神を追う巨人の戦い方について私見を述べた。前日に行われた終身名誉監督・長嶋茂雄さんの追悼試合を飾れなかった巨人に対してお怒りモードの中畑清氏の横で、笑みを浮かべていた落合氏。同局の駒田健吾アナウンサーから「巨人はクライマックスシリー