8月15日（現地時間14日、日付は以下同）。ロサンゼルス・レイカーズは、2025－26レギュラーシーズン82試合のうち80試合の日程を発表した。11月29日の「エミレーツNBAカップ2025」グループプレー終了後、その結果によって残り2試合の日程が発表される。 今シーズンのレイカーズは、10月22日の開幕初日にゴールデンステイト・ウォリアーズ戦、12月26日の