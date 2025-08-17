ボートレース宮島のお盆シリーズ「第55回スポーツニッポン杯」は最終日の17日、12Rで優勝戦が行われ、市川哲也がインからコンマ08のトップスタートを決めて完勝。今年初優勝を飾った。2着争いは辻栄蔵が1周2マークで田中辰彦に競り勝った。予選3位からの優勝戦1枠ゲット。Vへの追い風は間違いなく市川に吹いていた。19号機と並んで今や宮島のWエースと評判の55号機の動きも「2走目からもう素晴らしい足でした。節イチと言って