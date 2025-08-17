中国メディアの極目新聞によると、広州東駅の構内にある店からカップ麺が撤去されたことに関連し、「駅のホームでの喫煙も禁止すべき」との声が寄せられたことについて、中国国家鉄路集団のオンラインサービス「12306」が回答した。中国のインターネット上で先ごろ、広州東駅の構内にある店からカップ麺が撤去されたとする投稿が注目された。中国でカップ麺は「鉄道旅のお供」とされてきた。同駅は撤去に関して「中国国家鉄路集団