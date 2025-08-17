物価高騰の影響などで食材のコストがかさみ、学校給食の維持やあり方が全国で課題となる中、学校給食を食べながらその意義を見つめ直そうというイベントが岡山市で開かれました。 【写真を見る】「学校給食がどうあるべきか」親子で食べながら考えるイベント食材コスト高騰の中で現状や課題を共有【岡山】 「どっちがいい」「鶏肉」「はいどうぞ」 学校給食の現状や課題を共有し、今後、求められる給食のあり方についていっ