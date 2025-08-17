2025年3月末にNHKを退局し、フリーアナウンサーに転身した中川安奈さん（31）が2025年8月13日、自身のインスタグラムを更新。ノースリーブ姿で抜群のスタイルを披露した。「穏やかなひとときでリフレッシュ」中川さんは、「先日、家族で川越に遊びに行きました」といい、ノースリーブコーデやアイスを食べる姿など、川越を楽しむ10枚の写真を投稿。「雨がふったりやんだりだったけど、とっても楽しくて！」「穏やかなひとときでリ