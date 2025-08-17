死んだ雌のメガネグマ「プッペ」（天王寺動物園提供）天王寺動物園（大阪市）は17日、雌のメガネグマ「プッペ」が死んだと発表した。1993年生まれの32歳で、国内で飼育されている6頭のメガネグマで最高齢だった。死因は高齢による多臓器不全とみられる。担当者によると、国内ではよこはま動物園ズーラシア（横浜市）と東山動植物園（名古屋市）で飼育する計5頭となった。プッペはドイツ・ライプチヒ動物園生まれ。よこはま動物