きょう午前、山形県鶴岡市の住宅で火災がありました。原因は住人の寝たばこでした。 【写真を見る】寝たばこが原因に…火災で住宅の一部が焼ける（山形・鶴岡） 警察や消防によりますときょう午前10時ごろ、鶴岡市外内島で「住宅の中から煙が出ている。中に人がいるようだ」などと119番通報がありました。 火が出たのは87歳の男性が住む住宅で、1階の仏間の一部が焼けました。 けが人はいませんでした。 警察によりますと87