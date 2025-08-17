◇プロ野球セ・リーグ 阪神 3-1 巨人(17日、東京ドーム)阪神は投手陣の好投もあり、巨人に勝利。試合後に藤川球児監督がインタビューに応じました。今季巨人から失点を許さなかった先発の才木浩人投手が毎回ランナーを背負うも力投を見せ5回1失点の好投。リリーフ陣もそれに続くと、8回に登板した石井大智投手がクリーンアップを無失点で抑え、日本プロ野球記録の40試合連続無失点を樹立しました。藤川監督はリリーフ陣に「非常に