第107回全国高校野球選手権第107回全国高校野球選手権は17日、甲子園球場で第12日が行われた。津田学園（三重）は3回戦で横浜（神奈川）に0-5で敗れたものの、先発した桑山晄太朗投手（3年）のさわやかな表情にファンは心を打たれた。春夏連覇を目指す横浜に、桑山が立ち向かった。3回に2点先制を許し、その後も追加点を奪われて8回5失点（自責3）だったが、左腕はマウンドでは笑みを絶やさなかった。試合後は涙を浮かべたも