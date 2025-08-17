学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「漫喫」はなんの略語？「漫喫」はなんの略か知っていますか？答えは漢字4文字です！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「漫画喫茶（まんがきっさ）」を略した言葉でした！漫喫とは、漫画本を多数そろえた、漫画を読む