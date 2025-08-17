◇セ・リーグ阪神3―1巨人（2025年8月17日東京D）阪神・高寺がプロ初の決勝打を放った。0―0で迎えた4回2死一、三塁のカウント2―2から赤星のフォークを右前へ運ぶ先制打。右翼・丸の失策で三塁へ進み、次打者・坂本の右前打で本塁を踏んだ。「追い込まれていたので食らいついていくしかなかった。しっかり対応できました」と振り返った。8月は打率・354と絶好調の22歳は「しっかり続けていけるように頑張りたい」と意