大原古墳で出土した埴輪の破片＝17日午前、大分県豊後高田市別府大（大分県別府市）は17日、同県豊後高田市の「大原古墳」で多くの種類の埴輪が大量に出土したと発表した。古墳は4世紀末〜5世紀初めに築造されたと考えられ、当時は瀬戸内海に臨む交通の要所に位置していた。調査した別府大の玉川剛司准教授（考古学）は、地域の有力者が埋葬されていたとみられるとし「大和政権が朝鮮半島に進出する直前の時期に、九州への足掛