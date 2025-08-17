マンチェスター・シティでプレイするリコ・ルイス（20）には多くのクラブが注目しているようだ。移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏はシティからジェイムズ・マカティを獲得したノッティンガム・フォレストがルイスの獲得に興味を持っていると報じ、同クラブはすでに最初のオファーを提出したと考えられている。そんななか、英『TBR Football』によると、他のプレミアクラブも同選手についての問い合わせを行っているよ