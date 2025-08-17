パレスチナ自治区ガザに侵攻を続けるイスラエル軍は16日、ガザの住民を戦闘地域から南部に移住させるための準備を進めるとして、テントやシェルターなどを配布すると発表しました。イスラエルは今後、北部ガザ市で大規模な軍事作戦を展開したうえで制圧する計画を進めていて、今回の措置はその一環とみられています。