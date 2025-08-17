ユヴェントスのブラジル代表MFはわずか1年でプレミアリーグ復帰が決定的になっている。移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、ユヴェントスに所属する27歳のブラジル代表MFドウグラス・ルイスはノッティンガム・フォレスト加入が間近に迫っているという。昨夏の移籍市場でアストン・ヴィラからユヴェントスに完全移籍を果たしたD・ルイス。大きな期待と共にセリエAにやってきた同選手だが、その期待とは裏腹に昨