リーグ1でプレイする韓国代表FWが所属クラブからの退団を検討しているようだ。『caughtooffside』によると、移籍を検討しているのはパリ・サンジェルマンのイ・ガンインで、継続した出場機会を得られるクラブを探しているという。決勝まで進んだクラブW杯では4試合に出場したものの、合計のプレイタイムは61分と1試合にも満たず、トッテナムとのUEFAスーパーカップでも終盤からの起用となった。PSGとの契約は2028年6月まで残ってお