北アルプス剱岳の早月尾根で、下山中だった石川県の57歳の男性が滑落して死亡しました。上市警察署によりますと、おとといの午後1時前、剱岳の早月尾根の標高およそ2670メートル地点で、石川県中能登町の土屋頼博さん（57）が滑落しました。同行者が110番通報し、午後5時半ごろ、山岳警備隊員が滑落した場所からおよそ200メートル下のガレ場に横たわる土屋さんを発見しました。きのうは天候が悪くヘリコプターが