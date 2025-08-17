1925年から続くアマチュア相撲の大会が高岡市で開かれました。富山県青年相撲選手権大会は、今年で98回目を迎えた歴史あるアマチュアの大会です。きょうは県内の29歳以下の選手18人が出場し、土俵の上で体をぶつけ合う音が響いていました。市対抗の団体戦には黒部市、射水市、富山市、高岡市、南砺・氷見市合同のあわせて5チームが参加し、射水市が2年連続、37回目の優勝を果たしました。また、体重別の個人戦や小学生の部も