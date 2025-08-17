富山市できょう各分野の専門家が集まる自由研究の相談会が開かれました。富山市科学博物館では、自由研究をよりよくするための相談会を毎年開催しています。きょうは植物、昆虫、物理など県内に住む各分野の専門家合わせて18人が集まりました。子どもたちからは「石はなぜ固いのか」、「公園で見つけた虫の名前を知りたい」といった質問があり、専門家がそれぞれ図鑑などを使って丁寧に説明していました。このうち、雑草を種から育