◆新日本プロレス「Ｇ１ＣＬＩＭＡＸ３５」（１７日、有明アリーナ）観衆６８７０新日本プロレスは１７日、有明アリーナで「Ｇ１ＣＬＩＭＡＸ３５」優勝決定戦を開催した。Ａブロック１位で「Ｈ．Ｏ．Ｔ」を率いるＥＶＩＬとＢブロック３位でＤＤＴ、ＡＥＷ、新日本の３団体と契約するＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡの対決はＴＡＫＥＳＨＩＴＡが制し初優勝を飾った。２年連続２回目の出場となったＴＡＫＥＳ