◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―３阪神（１７日・東京ドーム）阪神・藤川球児監督はプロ野球新記録となる４０試合連続無失点を達成した石井を称賛した。石井は２点リードの８回に登板し、１回１安打無失点の好投。指揮官は「いつも通りで彼らしい投球」とたたえ、今後の記録更新には「（喜ぶのは）ファンの皆さんにお願いして。選手たちは道中ですから。シーズン終わった時にどういった成績があるのかというところは個人の楽し