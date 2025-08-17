◇第107回全国高校野球選手権県岐阜商―明豊（2025年8月17日甲子園）県岐阜商が2点リードの6回1死満塁の大ピンチを無失点で切り抜けた。まずは2番手の渡辺大雅（2年）が9番の寺本を遊飛に仕留めた。なお2死満塁のピンチで3番手で登板したのが「背番号1」の柴田蒼亮（2年）。柴田は井上を131キロのカットボールで空振り三振に仕留めた。県岐阜商は2年生リレーでピンチを脱した。