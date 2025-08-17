8月18日(月)22:30LIVEスタート予定『Jリーグの今』を伝えるJ論チャンネル。今回は・河治良幸さん「サッカーの羅針盤」・MCタツさん「ロクダス」上記サイトの2人が集合し『J1第26節全試合振り返りLIVE』などについて語るLIVE配信を行います。