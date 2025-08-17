女子プロレス「スターダム」の飯田沙耶（２８）が、新人・姫ゆりあ（２６）を自身の属する「ＳＴＡＲＳ」に強制加入させた。２人は真夏の祭典「５★ＳＴＡＲＧＰ」ブルースターズＡブロック最終公式戦（１７日、浜松）で激突。今年１月にデビューしたゆりあは６月にＳＴＡＲＳ入りを直訴したが、「結果を残して認められてからＳＴＡＲＳの一員になりたいです」と自らに課題を課し同リーグ戦に参加した。この日の大会前まで飯