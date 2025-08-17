フェラーリ308 GTBに並んだ特別仕様の価格ゲイル・バンクス氏が組んだ、特別なV8エンジンを積んだポンティアック・トージャンは、この1台しか作られていない。オプションで希望は可能だったものの、価格はフェラーリ308 GTBに並び、二の足を踏ませたのだろう。【画像】試作だけの超高性能トージャン同時期の300km/h超モデルマッスルカーの起源GTOも全103枚ポール・カウランド氏が所有するトージャンはプロトタイプで、1985