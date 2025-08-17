ロープに飛んだ弟を兄がリフトし、3メートル超えの高さからロケット弾のように鉄柵越えの超絶ダイブ。ルチャ兄弟コンビの息の合った合体プレイに「飛びすぎ！」「高すぎ！」「危険すぎ！」とファンが絶叫するひと幕があった。【映像】危険すぎる…鉄柵越えの超絶ダイブ8月16日、後楽園ホールで開催されたプロレスリング・ノア「STAR NAVIGATION PREMIUM 2025」。ガレノ＆ドラゴン・ベイン＆アルファ・ウルフ＆スペル・クレイジ