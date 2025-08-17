フジテレビ系「鶴瓶サンドウィッチマンの夏旅」が１７日に放送され、笑福亭鶴瓶、サンドウィッチマン・伊達みきお、富澤たけし、女優・中条あやみが出演した。４人は、鶴瓶が上京後に過ごしていた東京・半蔵門を散策した。鶴瓶は、当時を述懐し「こんなにリアルにしゃべってエエのかどうかわからないけど。（上京前に）もう、大阪でずっとレギュラーだいぶやってたから。（東京進出は）もうええわと言うてたんですけど。どう