17日でベスト8が出そろう夏の甲子園。沖縄尚学と仙台育英の試合は両エースの壮絶な投げ合いとなりました。沖縄尚学の先発はここまで無失点の2年生エース・末吉選手。しかし初回、仙台育英の4番・川尻選手にタイムリーを打たれ今大会初めて失点を許しました。仙台育英の先発は今大会21奪三振のエース・吉川選手。しかし2回、変化球を捉えられると守備が乱れる間にランナーが帰り、沖縄尚学が同点に追いつきました。試合はその後も両