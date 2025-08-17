ファイヤーバードがベースのスーパーカー「ラッセル・クヌーセンさんとお会いした時、時速206マイル（約331km/h）なんて嘘じゃないか、って伝えたんですよ」。テレビ番組の司会者で、1985年式ポンティアック・トージャンのオーナー、ポール・カウランド氏は笑う。【画像】試作だけの超高性能トージャン同時期の300km/h超モデルマッスルカーの起源GTOも全103枚「225km/hを超えると、驚くほど揚力が生まれるんです。でも彼は