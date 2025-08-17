10月の任期満了に伴う加賀市長選挙に元教育長の男性が出馬を表明しました。加賀市長選挙への出馬を表明したのは元教育長の山田利明さん67歳です。山田さんは市民グループ「あすの加賀市を考える会」からの要請を受け出馬を決意し「住民ファースト」の実現などを訴えました■山田利明氏：「このままで加賀市が持つんだろうかという強い強い不安があります。もう一つは不満ですね。市民の声が十分反映されていない。今の