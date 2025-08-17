今シーズンの金沢産のトマトの出荷が始まりました。ことしも順調な仕上がりだということです。甘みと酸味のバランスが程よく、すっきりとした味わいが特徴の金沢産トマト。JAの集出荷場には、地元の農家10人からおよそ600キロのトマトが持ち込まれ、大きさや色ごとに選別されていきました。ハウスでの猛暑対策や暑さに強い品種を導入するなどしたことで、品質の良いトマトに仕上がっているということです。■JA金沢市砂丘地