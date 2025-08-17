富山県の北アルプス剱岳で下山中だった中能登町の男性が滑落し死亡しました。15日午後1時前富山県の北アルプス剱岳早月尾根で登山者から「同行者が滑落した」と110番通報がありました。滑落したのは標高2670メートル付近で、山岳警備隊が捜索したところ夕方5時半頃に滑落場所から200メートル下のガレ場で横たわっている男性を発見しました。天候の回復を待って17日午前10時前、富山県警のヘリが男性を収容しましたが、