フィリピンの国旗【マニラ共同】フィリピンの首都マニラで15日夜、日本人2人がタクシーから降りた直後、近づいてきた男に拳銃で撃たれ死亡した。男は所持品を奪い、バイクで逃走した。日本大使館が17日明らかにした。大使館は地元警察から情報提供を受けつつ、詳しい状況を確認している。マニラでは昨年10月以来、日本人を狙った路上強盗事件が多発。負傷するケースも出ている。今年5月には和食店に拳銃のようなものを持った男