最大9連休となったお盆休みもきょうが最終日です。新幹線や空の便ではUターンラッシュで混雑のピークとなっています。京都に帰省していた家族「京都からです」京都に帰省していた小学6年生「祖母と会いました。（Q.どんなことを話しましたか？）『最近暑いね』とか話しました。久しぶりに会えたからうれしかったです」鉄道はきょう、Uターンラッシュのピークを迎え、東京駅ではお盆休みをふるさとや行楽地で過ごした人たちで混雑し